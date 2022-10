Roeselare wint Supercup volleybal na demonstratie tegen Gent

Zaterdag werd er opgewarmd voor het nieuwe volleybalseizoen. Kampioen Roeselare nam het op tegen bekerwinnaar Gent, maar van een spannende wedstrijd was er nooit echt sprake.

Roeselare was vanaf de eerste bal de betere ploeg en won vlot na drie sets: 25-19, 25-17 en 25-15. Voor de club is het al zijn tiende Supercup uit de clubgeschiedenis.

Bij Roeselare was aanvoerder Matthijs Verhanneman opnieuw van de partij. De Red Dragon begint aan zijn vijftiende seizoen bij de landskampioen, een clubrecord.

"We speelden een heel goede wedstrijd", trapte Verhanneman een open deur in. "We zijn heel geconcentreerd begonnen en hebben die lijn de hele wedstrijd lang doorgetrokken. Dit is toch wel een statement."