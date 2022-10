Yellow Tigers mogen nog dromen van kwartfinales: "Weet niet of 1 extra stunt genoeg zal zijn"

Het was een tevreden Gert Vande Broek die onze man op het WK volleybal, Marc Willems, te woord stond na de zege van de Yellow Tigers tegen Argentinië. "Dit is een heel grote opluchting, ook dat het een 3-0-zege was."

"Argentinië is collectief goed en goed georganiseerd. Dit was de moeilijkste van de wedstrijden die op dit WK moesten gewonnen worden. Het waren twee heel spannende sets en ik denk dat de wissels ons erdoor helpen", gaf Vande Broek complimenten.

Invalsters Elise Van Sas en Jodie Guilliams hielpen de Yellow Tigers over dode punten heen. "Ik denk dat ze een belangrijk aandeel hebben in de zege. Op bepaald moment stonden we ver achter in set 2 en zijn we teruggekeerd. Elise kan ons blokkerend versterken, dat zit in het wedstrijdplan."

Een ander opvallend moment was op matchbal. Spelverdeelster Jutta Van de Vyver koos niet voor Herbots, maar voor Marlies Janssens. "Marlies Janssens zat heel goed in de wedstrijd. Ik vond dat een heel gedurfde maar een heel goeie keuze. Dus chapeau voor Jutta."