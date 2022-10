Het is Marlies Janssens die het met een knappe aanval afmaakt voor de Yellow Tigers. De match die moest gewonnen worden is gewonnen.

De constante is toch wat zoek bij de Belgen. Nu kan Argentinië weer terugkeren: 19-19. De spanning is voelbaar.

Het opzet van Vande Broek is gelukt: de Yellow Tigers gaan op en over Argentinië: 16-15.

Het is een hardbevochten derde set. Argentinië profiteert twee keer op een tegenaanval en de Belgen moeten bij Gert Vande Broek komen om even het momentum te breken.

21 uur 21. We willen hier niet te veel de loftrompet bovenhalen of eenzijdig worden in ons commentaar, maar Britt Herbots zorgt bijna in haar eentje voor de Belgische punten. .