Max Verstappen gelooft het zelf niet, maar is wel wereldkampioen: "Tweede titel is mooier"

Na een regenachtige en chaotische Grote Prijs van Japan werd Max Verstappen na een penalty voor Charles Leclerc in de slotronde uitgeroepen tot wereldkampioen in de F1.

Lang duurde de euforie van de Nederlander niet, want meteen trok de FIA zijn staart weer in, om hem niet veel later dan toch uit te roepen tot wereldkampioen.

Verwarring troef dus, ook bij de 25-jarige rijder van Red Bull. "Ben ik het nou of niet?", vroeg Verstappen zich af voor hij naar de podiumceremonie trok.

Daar werd helemaal duidelijk dat hij zichzelf opvolgt als wereldkampioen. "Wat kan ik zeggen? Ongelooflijk natuurlijk!"

"Het is heel gek, ik voel allerlei emoties. Eerst win ik de race. En daarna dus ook het kampioenschap. We hebben zo'n ongelooflijk jaar gehad. Dit hadden we na vorig seizoen nooit kunnen bedenken."

Op zijn 25e is Verstappen dus al tweevoudig wereldkampioen"Mijn eerste wereldtitel was heel emotioneel. Maar deze tweede is mooier, omdat we zoveel geweldige races hebben gereden."

"Het was een heel speciaal jaar. Zulke jaren heb je niet vaak. Ik ben iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes zo dankbaar. Iedereen werkt zo hard om de auto sneller te maken."