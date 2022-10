Hockey Star Awards: Tom Boon (3e) en Arthur De Sloover (5e) grijpen naast trofee beste speler

Controverse

Vorig jaar was er heel wat controverse rond de FIH Hockey Stars Awards. Ondanks de olympische titel vielen de Belgische hockeymannen toen naast de prijzen. India was bij zowel de mannen als de vrouwen de grote winnaar, hoewel de Indiase mannen in Tokio "slechts" brons wonnen en de Indiase vrouwen vierde werden.



De Belgische bond verklaarde daarop "erg teleurgesteld te zijn" en drong aan op veranderingen in de manier waarop wordt gekozen. Er werd nu een ander verkiezingssysteem gehanteerd.



Er kon worden gestemd tot en met 30 september. Om de laureaten aan te duiden werden de stemmen opgeteld van een groep experten (goed voor 40%), de nationale federaties (aanvoerders en coaches, 20%), fans en spelers (20%) en de media (20%).