Red Lion Alexander Hendrickx (5 goals) haalt met Pinoké zwaar uit in Euro Hockey League

Het niveauverschil tussen Pinoké en Slavia Praag was snel duidelijk. Alexander Hendrickx mocht al in de openingsminuut aanleggen op een strafcorner en trof meteen raak.

Uiteindelijk zou de Red Lion, al enkele jaren topscorer in de Nederlandse competitie, tekenen voor vijf treffers. Door die zege plaatste Pinoké zich voor de achtste finales. Zondag staat tegen Old Georgians uit Engeland een plaats in de kwartfinales op het spel.

Gantoise HC is al verzekerd van een plek bij de laatste acht. Na shoot-outs werd Amsterdam verslagen. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1. Eerder had Gantoise met 7-0 gewonnen van RW Wettingen uit Zwitserland.