La Gantoise plaatst zich voor het eerst voor Final 8 na shoot-outs tegen Amsterdam

clock 17:40 17 uur 40. De Nederlanders noemen de Belgische competitie vaak de Mickey Mouse-competitie. Maar vandaag hebben we getoond dat we niet onderdoen voor de Nederlanders. Pascal Kina (coach La Gantoise). De Nederlanders noemen de Belgische competitie vaak de Mickey Mouse-competitie. Maar vandaag hebben we getoond dat we niet onderdoen voor de Nederlanders. Pascal Kina (coach La Gantoise)

clock 17:38 17 uur 38. We hadden al wekenlang specifiek getraind op shoot-outs. Dat was ook het eerste wat we deden, toen we hier aankwamen. We waren er helemaal klaar voor. Pascal Kina (coach La Gantoise). We hadden al wekenlang specifiek getraind op shoot-outs. Dat was ook het eerste wat we deden, toen we hier aankwamen. We waren er helemaal klaar voor. Pascal Kina (coach La Gantoise)

Gantoise stoot door na shoot-outs. Gantoise heeft zich kunnen plaatsen voor de Final 8 in de Euro Hockey League. De Belgische club won vanmiddag in de laatste voorronde een duel der Lage Landen tegen Amsterdam na shoot-outs. De ploeg van trainer Pascal Kina kwam net na de rust op achterstand na een doelpunt van Mirco Pruijser, maar Gantoise kwam enkele minuten later langszij dankzij Duvekot. 1-1 en dus shoot-outs. Bij Gantoise miste er geen enkele speler en doelman Santiago kon wel twee Amsterdamse pogingen neutraliseren. Het is de eerste keer dat Gantoise zich kan plaatsen voor de Final 8 in de belangrijkste Europese clubcompetitie. Racing was al geplaatst. De competitie wordt in april 2023 afgewerkt.

De ploeg van trainer Pascal Kina kwam net na de rust op achterstand na een doelpunt van Mirco Pruijser, maar Gantoise kwam enkele minuten later langszij dankzij Duvekot.

1-1 en dus shoot-outs. Bij Gantoise miste er geen enkele speler en doelman Santiago kon wel twee Amsterdamse pogingen neutraliseren.

Het is de eerste keer dat Gantoise zich kan plaatsen voor de Final 8 in de belangrijkste Europese clubcompetitie. Racing was al geplaatst. De competitie wordt in april 2023 afgewerkt.

clock 12:03 12 uur 03. Amsterdam speelt op een hoger niveau als ons, maar we moeten geloven in ons eigen kunnen. Ik geef ons 50% kans om door te stoten. Pascal Kina, coach Gantoise. Amsterdam speelt op een hoger niveau als ons, maar we moeten geloven in ons eigen kunnen. Ik geef ons 50% kans om door te stoten. Pascal Kina, coach Gantoise

clock 12:00 12 uur . We wisten dat we op papier beter waren als Wettingen, maar we hebben het heel gedisciplineerd gedaan, ben tevreden met deze overwinning. Pascal Kina, coach Gantoise.

clock 16:42 16 uur 42. Vlotte zege van Gantoise. Gantoise heeft zijn eerste voorronde in de Euro Hockey League probleemloos gewonnen. Wettingen was de speelbal: 0-7 na goals van Duvekot (3x), Molenaer, Madeley, Murray en Clément. De Belgische vicekampioen van coach Pascal Kina speelt vrijdagmiddag 14.30 u tegen Amsterdam. De Nederlanders klopten Rijsel met 6-1. De winnaar stoot door naar de Final 8 van de belangrijkste Europese clubcompetitie.

