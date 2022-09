Thierry Henry vindt dat VAR "spelvreugde uit het voetbal haalt"

"In principe heb ik niets tegen de technologie, maar in vergelijking met andere sporten gaat er te veel tijd verloren."

"We hinken achterop bij sporten als american football, rugby, cricket of tennis, waar de beslissingen instant genomen worden. Bovendien zorgt de VAR vaak voor controverse, terwijl ze die eigenlijk net weg zou moeten nemen."

Nog volgens de 45-jarige ex-spits van Arsenal verliest het voetbal door de VAR veel spontaniteit.

"Na een doelpunt weet je niet eens meer of het de moeite loont om te juichen. Het is wachten op de VAR om te weten of je al dan niet mag vieren. Dat is dodelijk voor de spelvreugde."