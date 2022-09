Lisa Vaelen bevestigt haar goeie vorm met bronzen plak op de World Cup in Parijs

Lisa Vaelen kwam in actie in de zaal waar over twee jaar de Olympische Spelen plaatsvinden. In een sterk deelnemersveld eindigde de 18-jarige Belgische als 3e op de brug met ongelijke leggers.

Vaelen kwam in augustus al heel dicht bij een medaille op het EK in München (op de sprong) en bevestigde in Parijs haar goeie vorm. Met 14.100 behaalde Vaelen haar hoogste persoonlijke score aan de brug en meer: voor het eerst voerde ze in competitie de "Derwael" uit.

Alleen de Amerikaanse Shilese Jones (14.700) en de Braziliaanse Rebeca Andrade (14.650) deden beter dan Vaelen.

Vaelen kwam ook nog in actie in de finale van de sprong. Daarin legde ze beslag op de 4e plaats.