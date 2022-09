Hevig noodweer trekt streep door Memorial Marco Pantani

Cesenatico, de geboorteplaats van de betreurde Pantani, is normaal elk jaar de thuishaven voor de Memorial Marco Pantani. Nu strooit hevig noodweer echter roet in het eten.



Bij zware regenval en overstromingen in de omgeving van Ancona, een stad aan de Adriatische kust, zijn volgens de Italiaanse burgerbescherming minstens tien mensen om het leven gekomen. In de gelijknamige provincie, in de regio de Marken, waren vrijdagochtend nog vier mensen vermist.



De combinatie van aanhoudende droogte en plotse, hevige regenval ligt aan de oorzaak van de overstromingen. Volgens het provinciebestuur van Ancona zijn de overstromingen te wijten aan aanhoudende regenval sinds donderdagnamiddag.



Na maanden van droogte viel er volgens meteorologen op een paar uur tijd even veel regen als gebruikelijk in een half jaar.