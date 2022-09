Felice Mazzu wint de Guy Thys Award: "Heel belangrijk, want erkenning vanuit de voetbalwereld"

De Guy Thys Award wordt sinds 2011 uitgereikt door de BFC Pro, de vereniging van Belgische proftrainers. Felice Mazzu werd op het Gala van de Profvoetballer al verkozen tot Coach van het Jaar en voegt daar nu deze trofee aan toe.

Mazzu, die het haalde voor Philippe Clement en Tom Saintfiet, kreeg de award uit handen van ex-bondscoach Georges Leekens. "Ik apprecieer Felice enorm als coach en als mens", zei Leekens.

"Hij is een plichtsbewuste, maar ook emotionele man, die enorm gedreven is in zijn vak. Bij Union heeft hij zichzelf bewezen door onmiddellijk naar eerste klasse te promoveren en diezelfde groep daarna naar de top van de competitie te brengen. Dat is een prestatie op wereldvlak."

Mazzu zelf noemt de trofee een heel belangrijke prijs. "Wanneer je erkenning krijgt vanuit de wereld waarin je werkt, geeft dat toch veel meer voldoening. Professionele coaches kennen het vak, de moeilijkheden, de problemen waarmee een trainer te maken krijgt gedurende een seizoen en een carrière."