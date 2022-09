Red Lions kennen hun tegenstanders in jacht op nieuwe wereldtitel

De Red Lions verdedigen van 13 tot 29 januari 2023 hun titel op het toernooi in Bhubaneswar en Rourkela. Om meteen door te stoten naar de kwartfinales, moeten de Belgen groepswinnaar worden. De nummers 2 en 3 spelen barrages.



België, de regerende wereldkampioen, zit in een poule B met Duitsland, (FIH-4), Zuid-Korean (FIH-12) en Japan (FIH-17).

Groep A bestaat uit Australië (FIH-1), Argentinië (FIH-7), Frankrijk (FIH-11) en Zuid-Afrika (FIH-14). Nederland (FIH-3), Nieuw-Zeeland (FIH-9), Maleisië (FIH-10) en Chili (FIH-23) vormen groep C, terwijl gastland India (FIH-5), Engeland (FIH-6), Spanje (FIH-8) en Wales (FIH-16) deel uitmaken van groep D.

Er zal worden gespeeld in het Kalinga Stadium in Bhubaneswar (16.000 plaatsen), waar de Red Lions in 2018 wereldkampioen werden en het nieuwe Birsa Munda Stadium in Rourkela (20.000 plaatsen). De twee steden liggen zo'n 300 km van elkaar verwijderd. Het wedstrijdschema (locaties en uren) wordt later dit jaar vrijgegeven.