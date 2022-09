Remco Evenepoel slaat niet in paniek, ondanks tik en pijntjes: "Hopelijk was dit mijn slechte dag"

"Moest mijn eigen tempo rijden, maar parkeer niet volledig"

Hoe gaat Evenepoel dit tikje proberen te verwerken? "Door goed te eten en goed te slapen", lachte onze landgenoot in zijn rode leiderstrui. "Het is goed dat ik niet helemaal instort, maar liever verlies je niet meer zo veel tijd om comfortabel te blijven. Nu is het tijd om te herstellen en morgen te overleven."

"Maar ik heb nog altijd 1 minuut en 50 seconden over, dus er is geen reden om nu in paniek te slaan. Ik denk dat ik al meer tijd op hem heb genomen, dan hij op mij. Ik moest mijn eigen tempo rijden, maar ik ben toch een klein beetje over mijn toeren gegaan."

Want Evenepoel draagt toch nog steeds de gevolgen mee van zijn ongelukkige val donderdag. Ook José De Cauwer vertelde tijdens de uitzending dat de impact daarvan op een lichaam niet onderschat mag worden.

"Remco zegt dat hij niets voelt van die val, maar een lichaam reageert altijd op een val", zegt onze analist. "De eerste dag erna is een lichaam nog niet in reactie, maar de tweede dag gaan die verwondingen toch opspelen en krijg je een extra reactie."

Een tweet van ex-renner Thijs Zonneveld bevestigde dat vermoeden. Hij merkte op dat Evenepoel met last aan zijn rechterheup van zijn fiets stapte.

"Ik had nog wat stijve spieren, het was ook de tweede dag na mijn val", vertelde Evenepoel daar zelf over. "Morgen zou het beter moeten zijn en dan is er een rustdag. Het is normaal dat je het nog wat voelt in de dagen na een val, maar ik ga het niet gebruiken als excuus. Ik had gewoon niet de beste benen. Hopelijk was dit mijn slechte dag."