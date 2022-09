Klein tikje: Evenepoel kan Roglic niet volgen en moet bijna minuut toegeven

De 14e etappe van de Vuelta in een notendop:

Vroege vlucht met Richard Carapaz krijgt wat ruimte

Op de slotklim ontbond Carapaz zijn duivels en toonde hij dat hij de beste klimmer van het groepje was. De Olympische kampioen bleef alles en iedereen voor en veroverde zo zijn tweede zege in deze Vuelta.

Veel interesse in een vlucht van de dag, maar het was heel lang wachten op een succesvolle poging. Nibali, Vine, De Gendt en Bakelants probeerden het allemaal.

Roglic slaat zijn slag, Evenepoel krijgt een tik

In het peloton nam Jumbo-Visma na lang beulwerk van Quick-Step Alpha-Vinyl de controle over. Voerde Roglic iets in zijn schild?

Jazeker. Met nog 4 kilometer te gaan opende de Sloveen de debatten met een versnelling. Niemand kon reageren. Evenepoel bleef zitten en keek naar zijn metertje.

De Sloveen reed steeds meer weg van Evenepoel en ook Mas, Rodriguez, Lopez en Almeida lieten de Belg nu achter.

Roglic en Lopez stoomden door naar de eenzame overblijver Carapaz, maar de olympische kampioen hield stand. Lopez en Roglic bolden 8 seconden later over de meet.

Niet veel later kwamen ook Mas en Rodriguez over de finishlijn gereden. Het was uiteindelijk 48 seconden wachten op Evenepoel nadat Roglic aankwam.

De Belg bolde samen met pechvogel Ayuso (lekke band) over de finish. Zo bleef de schade al bij al beperkt. In het klassement volt Roglic nu op 1'49", Mas op 2'43".