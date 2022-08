Jumbo-Visma-renner Robert Gesink: "We wilden die rode trui liever kwijt"

"De Vuelta duurt 3 weken. Het is belangrijk om de rode trui op de laatste dag te hebben en daarom waren we hem liever kwijt."

De eerste 4 Vuelta-etappes werden overgoten met een stevig Jumbo-Visma-sausje: winst in de ploegentijdrit, een ritzege voor Primoz Roglic en 4 dagen in de leiderstrui met 4 verschillende renners: Robert Gesink, Mike Teunissen, Primoz Roglic en Edoardo Affini. Woensdag besloot het team om iemand anders het rood te gunnen. "Het is een voorrecht om in de leiderstrui te rijden, maar door de verplichtingen op het podium en met de pers ben je langer bezig na de finish", vertelde Robert Gesink na afloop van de 5e rit.

Het feit dat we de leiderstrui nu niet meer in bezit hebben, scheelt de komende dagen energie.

Toch kregen de vluchters het woensdag niet cadeau. "Het was een lastige etappe, met heel veel aanvallen en een hoge snelheid in de beginfase. Het duurde bijna 80 kilometer voordat de goede vlucht weg was", zag Gesink.





"Ik denk dat iedereen wel wist wat er vandaag op het spel stond. De vluchters sloegen een mooi gat en konden zo strijden om de zege en de leiderstrui."





"Wij hebben de koers gecontroleerd. Daar is onze ploeg sterk genoeg voor. Het feit dat we de leiderstrui nu niet meer in bezit hebben, scheelt de komende dagen energie. Ook al moeten we natuurlijk scherp blijven om het klassement te controleren."