Jumbo-Visma-stagiair Gloag slaat dubbelslag in Ronde van de Toekomst

De 4e etappe van 143 kilometer tussen Saint-Sévère-sur-Indre en Chaillac leek op het lijf van de avonturiers geschreven. Toch slaagden maar drie renners erin om zich los te wurmen uit het peloton.

Met nog 50 kilometer te gaan gingen nog drie aanvallers op zoek naar de kopgroep. Met Casper van Uden (winnaar 2e etappe) en de Deen Adam Holm (winnaar 3e etappe) stormden twee mannen met vertrouwen naar de streep.

Maar de Brit Thomas Gloag graaide de overwinning nog weg op de streep. De 20-jarige stagiair van Jumbo-Visma profiteerde ook van enkele valpartijen in het peloton, die leider Jordan Labrosse hadden opgehouden. Gloag neemt zo de leiderstrui over.

"Het was een moeilijke en onvoorspelbare etappe", zei Gloag. "Ik had nooit een overwinning verwacht, want dit is niet mijn soort rit. Ik weet niet hoe ik hier met de overwinning ga lopen, maar ik ben dolblij."