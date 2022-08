Wout van Aert na sprintnederlaag in Hamburg: "Dit kan eens gebeuren"

De rentree van Wout van Aert was meer dan bevredigend, maar de kers op de taart ontbrak in Hamburg. Van Aert liet zich ringeloren in de sprint en moest vrede nemen met de 2e stek.

Wout van Aert wilde een massasprint in Hamburg vermijden en kreeg - na een val die een split in het peloton veroorzaakte - zijn zin. Van Aert voerde zelf de forcing op een van de weinige heuvels. "We hadden het plan om de koers hard te maken”, vertelde Van Aert na afloop. “Door het wegvallen van Christophe Laporte, Tosh Van der Sande en Jos van Emden moesten we het over een andere boeg gooien." "Op de laatste beklimming trok ik na goed werk van Nathan van Hooydonck ten aanval en ontstond er een mooie situatie." "Als Christophe geen pech had gekend, had hij daar denk ik ook bij gezeten. Desalniettemin was de situatie zeker niet slecht op het eind.” (lees voort onder de beelden van de val)

Met 4 kompanen rukte Van Aert zich los en mocht hij sprinten voor de zege. Van Aert liet zich echter in de luren leggen: Marco Haller schoot zijn pijl vroeger dan verwacht af, net toen Van Aert niet alert genoeg was. "Marco ging vroeg aan en dat verraste me. Ik keek even de verkeerde kant op en kon het gat dat Marco door zijn ferme jump inmiddels had geslagen niet meer corrigeren." "Mijn topsnelheid was goed, maar ik kwam uiteindelijk te laat. Dat is balen, maar het kan een keer gebeuren.”



"Ik baal, maar het is ook een teken dat het met de vorm goed zit"