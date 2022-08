Marco Haller verrast Wout van Aert en Quinten Hermans in Hamburg

Bemer Cyclassics in een notendop:

Belgen op het podium, maar Haller wint

Door corona was het al van 2019 geleden dat er in Hamburg nog eens een koers in de World Tour werd gereden. Met een hele reeks rappe mannen bij de deelnemers stond in de sterren geschreven dat er zoals bijna altijd voor de zege zou gesprint worden op de Mönckebergstraße. Daar zouden ook drie beklimmingen van de Waseberg niets aan kunnen veranderen.

Het koersverloop volgde ook trouw het vaste stramien met een vroege vlucht van mindere goden. Jullien (AG2R), Mosca (Trek-Segafredo) en Kazachs kampioen Giditsj (Astana) mochten vijf minuten voor het peloton uitrijden. Bij de eerste beklimming van de Waseberg nam Schelling (Bora-Hansgrohe) de plek van Giditsj in. Het pak hield het vernieuwde groepje van kortbij in de gaten.

De smalle, bochtige wegen in de buitenwijken van Hamburg zorgden voor nervositeit. In de aanloop naar de tweede Waseberg ging het na een kwak van een mannetje van Bahrain mis. Van Aert (Jumbo-Visma) ontsnapte aan de valpartij, maar pechvogel Ewan (Lotto-Soudal) lag er wel bij en topfavoriet Jakobsen (Quick-Step) raakte achterop. Hij zou nooit meer vooraan verschijnen.

Bora-Hansgrohe ontvouwde na de opschudding een meesterlijk plan. Konrad liet zich met Bjerg (UAE) meedrijven tot bij zijn maatje Schelling. Zo anticipeerde hij handig op de machtsontplooiing van Van Aert op de laatste beklimming van de Waseberg. Hermans (Intermarché), Narvaez (Ineos) en met wat vertraging Haller pikten net als Konrad aan bij de sneltrein van Jumbo-Visma.

Achter de kopgroep was het lastig om een achtervolging te organiseren en zo kregen we een traditiebreuk. Voor het eerst sinds 2003 streed een beperkt groepje voor de zege in Hamburg.

De wederoptredende Van Aert leek de beste troeven in handen te hebben, maar keek even de verkeerde kant op en liet zich verrassen door de felle aanzet van Haller. De Oostenrijker hield vol tot op de streep, Van Aert en Hermans strandden in zijn wiel.