Ben Broeders blijft steken in kwalificaties polsstokspringen: "Überk*t, een gemiste kans"

Ben Broeders scherpte zijn record dit seizoen aan tot 5,85 meter. Een sprong over 5,65 meter is dus normaal gezien niet te veel gevraagd voor hem. Maar in München lukte het hem toch 3 keer niet.



"Het is überk*t, simpelweg een gemiste kans. Dit was niet het sterkste EK ooit en bovendien zijn heel wat atleten vermoeid na het WK."

Tijdens het WK ging het voor Broeders mis in de finale door een migraineaanval. "Maar daar heb ik sindsdien geen last meer van gehad. Dat was het dus helemaal niet."

Broeders' vriendin Femke Bol doet het wel uitstekend op dit EK. Ze won al goud op de 400 meter vlak en zal daar meer dan waarschijnlijk goud op de 400 meter horden aan toevoegen.

"Het is een fenomeen, een beetje waanzinnig wat ze allemaal doet. Het is leuk om het van zo dichtbij mee te maken. Ik ga nu voor haar en de Belgen supporteren. Hopelijk maken ze er het beste van."