EK atletiek dag 4: Carmoy knap 5e in hoogspringfinale, ook Crestan en Watrin maken indruk

clock 22:35 22 uur 35. Geen nieuwe Europese titel voor wereldkampioene Mihambo. De Servische Vuleta heeft verrassend goud gegrepen in het verspringen bij de vrouwen. Ze troefde met 7m06 de wereldkampioene Mihambo af, die 7m03 sprong. De Britse Sawyers griste met haar laatste sprong het brons nog uit handen van de Oekraïense Bekh-Romantsjoek, die haar frustratie eruit schreeuwde. . Geen nieuwe Europese titel voor wereldkampioene Mihambo De Servische Vuleta heeft verrassend goud gegrepen in het verspringen bij de vrouwen. Ze troefde met 7m06 de wereldkampioene Mihambo af, die 7m03 sprong. De Britse Sawyers griste met haar laatste sprong het brons nog uit handen van de Oekraïense Bekh-Romantsjoek, die haar frustratie eruit schreeuwde.

clock 22:28 22 uur 28. EK atletiek GOUD! Nafi Thiam verlengt haar Europese titel zevenkamp, Noor Vidts valt weer naast podium

clock 22:27 22 uur 27. Enkel de finale in het verspringen bij de vrouwen is nog niet afgelopen. De Servische Vuleta lijkt op weg naar goud, kan wereldkampioene Mihambo er met haar laatste sprong nog over? . Enkel de finale in het verspringen bij de vrouwen is nog niet afgelopen. De Servische Vuleta lijkt op weg naar goud, kan wereldkampioene Mihambo er met haar laatste sprong nog over?

clock 22:26 22 uur 26. Goud voor Tamberi in het hoogspringen. Goud voor Tamberi in het hoogspringen

clock 22:25 22 uur 25. Tamberi grijpt goud in hoogspringen. Olympisch kampioen Gianmarco Tamberi heeft zijn favorietenrol waargemaakt in het hoogspringen. De Italiaan ging als enige over 2m30 en verovert goud. Het zilver is voor de Duitser Potye, de Oekraïener Potsenko neemt brons. . Tamberi grijpt goud in hoogspringen Olympisch kampioen Gianmarco Tamberi heeft zijn favorietenrol waargemaakt in het hoogspringen. De Italiaan ging als enige over 2m30 en verovert goud. Het zilver is voor de Duitser Potye, de Oekraïener Potsenko neemt brons.

clock 22:20 22 uur 20. Goud voor Thiam op de zevenkamp komt niet meer in gevaar, Vidts grijpt net naast medaille. Goud voor Thiam op de zevenkamp komt niet meer in gevaar, Vidts grijpt net naast medaille

clock 22:18 22 uur 18. Thiam pakt goud, Vidts wordt 4e. Nafi Thiam heeft zonder veel problemen haar goud kunnen veiligstellen op de afsluitende 800m in de zevenkamp. Vidts probeerde het nog in de slotronde, maar finishte achter concurrente Sulek en kon niet genoeg afstand nemen van de Zwitserse Kälin voor een medaille. . Thiam pakt goud, Vidts wordt 4e Nafi Thiam heeft zonder veel problemen haar goud kunnen veiligstellen op de afsluitende 800m in de zevenkamp. Vidts probeerde het nog in de slotronde, maar finishte achter concurrente Sulek en kon niet genoeg afstand nemen van de Zwitserse Kälin voor een medaille.

clock 22:14 22 uur 14. Ook de zevenkampsters staan klaar voor hun afsluitende 800m. Het goud lijkt zeker voor Nafi Thiam, kan Noor Vidts nog naar een medaille lopen? . Ook de zevenkampsters staan klaar voor hun afsluitende 800m. Het goud lijkt zeker voor Nafi Thiam, kan Noor Vidts nog naar een medaille lopen?

clock 22:13 22 uur 13. Rooms: "Ideale scenario voor mij". Rooms: "Ideale scenario voor mij"

clock 22:12 22 uur 12. Bekijk de ontknoping van de 5.000m met Lisa Rooms. Bekijk de ontknoping van de 5.000m met Lisa Rooms

clock 22:08 22 uur 08. Pool Nowicki pakt goud met een worp van 82 meter in het hamerslingeren. Pool Nowicki pakt goud met een worp van 82 meter in het hamerslingeren

clock 22:08 22 uur 08. Nowicki pakt goud in hamerslingeren. Zoals verwacht is niemand meer voorbij de 82m00 van Nowicki geraakt. De olympische kampioen is nu ook Europees kampioen. Opvallend: de viervoudige wereldkampioen Pawel Fajdek valt uiteindelijk naast de medailles. Hij geraakt niet verder dan 79m15. . Nowicki pakt goud in hamerslingeren Zoals verwacht is niemand meer voorbij de 82m00 van Nowicki geraakt. De olympische kampioen is nu ook Europees kampioen. Opvallend: de viervoudige wereldkampioen Pawel Fajdek valt uiteindelijk naast de medailles. Hij geraakt niet verder dan 79m15.

clock 22:08 22 uur 08. Carmoy: "Zoals op elk kampioenschap was ik ook nu op de afspraak". Carmoy: "Zoals op elk kampioenschap was ik ook nu op de afspraak"

clock 22:07 22 uur 07. Carmoy raakt niet over 2,27 meter. Carmoy raakt niet over 2,27 meter

clock 22:06 22 uur 06. Carmoy mist op 2m27 en is 5e. De hoogspringcompetitie zit erop voor Thomas Carmoy. Onze landgenoot miste driemaal op 2m27 en wordt 5e. Een knap resultaat voor de 22-jarige Carmoy, die in de toekomst ongetwijfeld nog mooie dingen zal laten zien. Twee atleten bleven vooralsnog foutloos: de Duitser Tobias Potye en de excentrieke olympische kampioen Gianluca Tamberi. . Carmoy mist op 2m27 en is 5e De hoogspringcompetitie zit erop voor Thomas Carmoy. Onze landgenoot miste driemaal op 2m27 en wordt 5e. Een knap resultaat voor de 22-jarige Carmoy, die in de toekomst ongetwijfeld nog mooie dingen zal laten zien. Twee atleten bleven vooralsnog foutloos: de Duitser Tobias Potye en de excentrieke olympische kampioen Gianluca Tamberi.

clock 22:04 22 uur 04. Klosterhalfen heerst voor eigen publiek. De Duitse Konstanze Klosterhalfen heet met overschot de 5000m bij de vrouwen gewonnen. Ze loste de Turkse Yasemin Can op 500m van de streep en maakte er nog een ereronde van op het einde. Lisa Rooms liep in de achterhoede naar een 15e plaats en een nieuw PR: 15'50"59. . Klosterhalfen heerst voor eigen publiek De Duitse Konstanze Klosterhalfen heet met overschot de 5000m bij de vrouwen gewonnen. Ze loste de Turkse Yasemin Can op 500m van de streep en maakte er nog een ereronde van op het einde. Lisa Rooms liep in de achterhoede naar een 15e plaats en een nieuw PR: 15'50"59.

clock 21:55 21 uur 55. Is er een verrassing in de maak in de verspringfinale bij de vrouwen? De Servische Ivana Vuleta heeft voorlopig de verste sprong met 7m06. Daarmee troeft ze voorlopig de Duitse wereldkampioene Malaika Mihambo af, die drie centimeter minder ver sprong. . Is er een verrassing in de maak in de verspringfinale bij de vrouwen? De Servische Ivana Vuleta heeft voorlopig de verste sprong met 7m06. Daarmee troeft ze voorlopig de Duitse wereldkampioene Malaika Mihambo af, die drie centimeter minder ver sprong.

clock 21:51 21 uur 51. In het hamerslingeren heeft de Pool Nowicki de leiding veroverd met een worp van 82m00, een beste wereldjaarprestatie. De Hongaar Halasz heeft voorlopig zilver beet met 80m92. De toppers hebben nog één worp over, kan er nog iemand voorbij Nowicki? . In het hamerslingeren heeft de Pool Nowicki de leiding veroverd met een worp van 82m00, een beste wereldjaarprestatie. De Hongaar Halasz heeft voorlopig zilver beet met 80m92. De toppers hebben nog één worp over, kan er nog iemand voorbij Nowicki?

clock 21:49 21 uur 49. Debjani: "Door de regen heb ik bijna anderhalf uur niet kunnen lopen". Debjani: "Door de regen heb ik bijna anderhalf uur niet kunnen lopen"