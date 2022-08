Luca Brecel wordt gewipt op de European Masters

Luca Brecel (WS-9) moest van bij de start van de wedstrijd het spel ondergaan. Zo potte de 18-jarige Yize (WS-69) achtereenvolgens breaks weg van 52, 80, 66 en 88.

Brecel, die vorige maand de Champions League won, kon de vijfde frame winnen. Dit was echter uitstel van executie: Yize, die zich in 2018 tot wereldkampioen U18 kroonde, scoorde in frame zes een 109 break voor een afgtekende 5-1 overwinning. Brecel scoorde in de vier eerste frames die hij verloor slechts vijftien punten.