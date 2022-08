Het voelt vreemd: Messi voor het eerst sinds 2005 niet genomineerd voor Ballon d'Or

Maar aan elk koninkrijk komt ooit een einde. Dat leek vorig jaar al te gaan gebeuren toen heel wat te doen was over het feit dat Lionel Messi de Ballon d'Or kreeg en niet Robert Lewandowski.

De Argentijn moest nog drie jaar wachten voor hij voor het eerst mocht pronken met de Ballon d'Or in 2009. Het was het begin van een koninkrijk. Hij won vier keer op rij en is tot op vandaag met zeven stuks recordhouder.

De naam van het Argentijnse genie verscheen voor het eerst op de lijst van genomineerden in 2006. Messi was toen 19 jaar. Het was het jaar dat verdediger Fabio Cannavaro de meest prestigieuze individuele trofee in het voetbal won. Messi eindigde dat jaar op een gedeelde 20e plek.

Het voelt wat vreemd: geen Lionel Messi tussen de namen die kans maken op de Ballon d'Or. Dat is het gewoon ook, want het is niet meer gebeurd sinds 2005.

Dat Messi nu zelfs niet genomineerd is, is nog van een andere orde natuurlijk. Messi blonk naar de standaarden die hij voor zichzelf gezet heeft niet uit in zijn eerste seizoen bij PSG (sinds dit jaar wordt de Ballon d'Or uitgereikt op basis van een seizoen en niet langer op basis van een kalenderjaar).



Op dat vlak doet een ploeggenoot veel beter. Kylian Mbappé is wel genomineerd. En meer dan terecht natuurlijk. In de grote Europese competities was er in het seizoen 2021-2022 geen enkele speler bij meer doelpunten betrokken dan Mbappé (39 doelpunten en 21 assists in 46 wedstrijden).

Messi kwam in 34 matchen aan 11 goals en 15 assists. Toch is ook Mbappé geen topfavoriet voor de Ballon d'Or. Daar zal de uitstraling van de Ligue 1 en de vroegtijdige exit in de Champions League in meespelen. Neymar is trouwens ook niet genomineerd dit jaar.



Voor de topfavorieten wordt er meer gekeken naar Karim Benzema, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Robert Lewandowski.



Is het verhaal van Messi en de Gouden Bal geschreven? Messi zal in zijn tweede seizoen in Parijs beter moeten presteren, maar hij heeft een voordeel. In het huidige seizoen zijn er twee prestaties mogelijk die zijn kansen een enorme boost zouden geven: PSG een eerste Champions League schenken en/of Argentinië naar de wereldtitel loodsen.