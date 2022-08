De Keuken Kampioen Divisie heeft niet alleen een opvallende naam, er gebeuren ook bizarre zaken in. In de wedstrijd tussen Jong Ajax en Roda JC treedt er een kortsluiting op in het hoofd van de jonge Kik Pierie. De Ajax-verdediger wil de bal klaarleggen voor een doeltrap, maar vergeet dat het spel al op gang is gebracht. Hands en penalty zijn het harde verdict.