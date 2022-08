Sportbh's op maat hielpen Engelsen schitteren: "Het maakt je beter als topsporter"

Kan een goeie sportbh een duwtje in de rug geven voor een uitmuntende sportieve prestatie?

Ja, menen ze in Engeland. Brits onderzoek heeft de impact van een kwalitatieve beha op sportprestaties aangetoond en de Engelse voetbalvrouwen kregen voor hun EK advies op maat.

Bij de Red Flames is dat (nog) niet het geval. Speelster Davinia Vanmechelen vertelde in De Wereld Vandaag op Radio 1 dat zij dankzij haar persoonlijke sponsor over de nieuwste exemplaren beschikt. "Maar meisjes zonder zo'n contract moeten alles zelf oplossen."

"Ik denk dat een goeie beha je wel beter maakt als topsporter", meent de international. "Dan zal je je bovenlichaam ook minder belasten en het doet ook mentaal iets. Vergelijk het met een fiets in aluminium of in carbon."

Ook bij Runners' Lab minimaliseren ze de waarde van een bh op maat geenszins. "Recent onderzoek heeft aangetoond dat de paslengte bij vrouwelijke sporters zonder aangepaste bh met 4 centimeter verkort wordt."

"Dat kan een serieus tijdsverschil opleveren. Zo loop je namelijk verkrampter en dan werkt de armbeweging niet ondersteunend."

"Wij merken dat sporters zich daar nog altijd te weinig bewust van zijn. Daarom is advies op maat belangrijk."