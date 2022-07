Delirium op Wembley: Engelse vrouwen triomferen voor eigen volk op het EK voetbal

Svenja Huth (Duitsland): "Het doet gewoon heel veel pijn. We hebben 120 minuten echt alles gegeven. Zelfs na de openingstreffer van Engeland waren we niet in paniek. We hebben alles geprobeerd om dat tweede doelpunt te maken en dan is het extreem pijnlijk om de 2-1 te incasseren en het terrein te verlaten als verliezers."

Chloe Kelly (Engeland): "Dit is onwerkelijk. Bedankt aan iedereen. Om eerlijk te zijn, dit is echt geweldig. Dit is waar dromen van gemaakt zijn. Het is ongelooflijk. Om hier te zijn en het winnende doelpunt te maken... Deze meisjes en de coach zijn speciaal. Dit is geweldig. Ik wil het nu gewoon vieren."