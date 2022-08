Jempy Drucker wordt bondscoach Luxemburg: "Nieuwe generatie voorbereiden"

Na een maandenlange, vruchteloze zoektocht hing Jempy Drucker begin dit jaar zijn fiets aan de haak. De voormalige ploegmakker van Greg Van Avermaet (bij BMC) en van Peter Sagan (bij Bora-Hansgrohe) kreeg bij geen enkele ploeg een nieuw contract.

Maar de Luxemburgse wielerbond zag wel werkgelegenheid voor zijn landgenoot. Na een inloopperiode bij de U23 op de Nations Cup krijgt Drucker een kans als bondscoach. De Luxemburger zal ook in het veldrijden enkele taken op zich nemen.

"Jempy brengt vele jaren ervaring op het hoogste niveau met zich mee", klinkt het in een persbericht. "Hij reed voor de meest succesvolle profploegen en stond aan de start van de belangrijkste koersen. Hij zal zijn kennis doorgeven aan onze jonge talenten en hen optimaal begeleiden op hun sportieve en persoonlijke pad."

Drucker kijkt alvast uit naar zijn nieuwe uitdaging. "We hebben altijd al jonge talenten gehad in Luxemburg die hun weg hebben gevonden naar het hoogste niveau", zegt hij. "Het is mijn taak om de nieuwe generatie op de beste mogelijke manier voor te bereiden op het moderne wielrennen."

"Zeker in de laatste jaren is er veel veranderd op het vlak van professionalisme in het wielrennen. Ik wil Luxemburgse atleten hun plek helpen te vinden bij de leidende profteams."