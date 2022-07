Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Na 4 weken wielerweelde was de etappe van vandaag officieel het einde van een zomer vol Tour-beleving. Annemiek van Vleuten is de verdiende eindwinnaar van de Tour de France Femmes. In de laatste aflevering van Vive le Vélo dit seizoen, praatte Karl na met Dirk De Wolf, Jolien D'hoore en Marijn de Vries. Aflevering gemist? Geen nood. U vindt de vaste rubrieken en de integrale aflevering hier terug.