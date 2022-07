Alle beetjes helpen: FC Barcelona verkoopt NFT van legendarische Cruijff-goal voor €677.000

Wat krijgt de koper voor dat geld? Een digitaal kunstwerkje van Johan Cruijff, volledig in het goud, die een legendarische goal scoorde in 1973. Het werk kreeg de naam "In a Way, Immortal" mee, een verwijzing naar de Nederlandse grootheid bij Barcelona.

Dat FC Barcelona in geldnood zit, is al even bekend. Dus zoekt de club naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren. Met een grote campagne op sociale media en met een aankondiging op Times Square in New York - waar Barça op voorbereiding is - werd de veiling een succes.

De centen zijn zeer welgekomen in het Camp Nou. Eerder deze week kondigde de ploeg nog de komst van verdediger Jules Koundé aan. Met die transfer werd Barcelona meteen de Europese ploeg die het meest besteedde in de zomermercato.