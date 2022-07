Vrouw Vingegaard verklaart zijn transformatie: "Kranten en klusjes maakten hem volwassen"

Hansen stelde vast dat haar vriend vaak zijn zenuwen moeilijk onder controle had. "In het begin vond ik niet dat het mijn rol was om hem te coachen, maar ik zag dat hij er bleef mee worstelen. Daarom hebben we een plan opgemaakt: omarm die zenuwachtigheid in plaats van er bang voor te zijn."

Trine Marie Hansen is de partner en toeverlaat van Jonas Vingegaard. Ze is 11 jaar ouder dan hij. Daarnaast is ze zijn manager, mental coach en persverantwoordelijke.

Er is de ontwikkeling als renner, maar ook als mens. Daarin heeft Hansen een grote rol gespeeld in Vingegaards jonge leven.

"Ik vond dat hij een volwassen man moest worden, want ik had een sparringpartner nodig", vertelt ze verder. "Ik zei hem dat hij de kranten moest beginnen te lezen. Zodanig dat we over iets anders dan de koers konden praten."

Daarnaast zijn ze samen begonnen aan de renovatie van een eigen huis.

"Door de vele klusjes te verwezenlijken in huis, begon hij te beseffen dat hij goed was in andere dingen dan wielrennen. Ik zei: je moet beginnen te geloven dat je zo goed bent als je bent."

Met Le Grand Départ in Denemarken spatte de Deense "hygge" (levensvreugde) van het scherm.

"We vieren het leven heel vaak. We houden van het leven. In ons huis wordt er heel veel geknuffeld en gekust. We tonen onze liefde de hele tijd."