Historische dag in Parijs: "Bijzonder! Als meisjes droomden we hiervan, vandaag rijden we onze eigen Tour"

Eindelijk. Er is opnieuw een volwaardige Tour de France voor vrouwen. Tien jaar geleden schoof Marianne Vos al aan de tafel van organisator ASO aan om te spreken over het concept. Straks gaat de Tour de France Femmes definitief van start voor 8 dagen.



“Het vrouwenwielrennen is er klaar voor. ASO heeft ingezien dat het de moeite waard is om de bekende Franse rittenkoers ook voor vrouwen te organiseren. Dat is mooi. Zo zie je nog maar eens dat het vrouwenwielrennen de laatste jaren enorme stappen heeft gezet.”



“Als klein meisje ging ik naar de mannen kijken in de Tour de France. Kijk nu: ik had nooit durven te dromen dat ik ooit zelf zou deelnemen. Het is een bijzonder moment voor mezelf en het vrouwenwielrennen.”