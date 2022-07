Lorena Wiebes sprint sneller dan Marianne Vos en Lotte Kopecky op de Champs-Elysées

Rit 1 van de Tour de France Femmes in een notendop:

Vluchters maken geen kans in vuurdoop

Het koersscenario was typisch voor deze klassieke rit door de straten van Parijs. Meerdere rensters probeerden aan te vallen, maar niemand kreeg meer dan een minuut voorsprong. Het peloton controleerde in functie van een massasprint.

In de eerste rit van de Tour de France Femmes kregen de rensters de kans om zich meteen te presenteren aan het grote publiek. Voor de mannen aan hun slotrit beginnen, was het de beurt aan de vrouwen om de Champs-Elysées in te wijden.

Kopecky wint de tweede tussensprint:

Wiebes pakt rit, geel en groen

Er was ook een geïmproviseerde bergsprint opgenomen in het vlakke parcours, die was een prooi voor de Nederlandse Femke Markus. Zij mag morgen pronken in de bollen.



In de finale nam vooral Jumbo-Visma het heft in handen. De gele formatie lanceerden Vos perfect in de laatste rechte lijn. De Nederlandse zette vrij vroeg aan, maar Lorena Wiebes volgde gezwind en kon nog versnellen naar het einde toe.



Wiebes was uiteindelijk duidelijk de snelste. Kopecky werd een mooie derde. Wiebes pakt meteen ook de gele en groene trui. Aangezien ze die niet allebei kan dragen, mag Kopecky - als tweede in de stand - morgen de groene trui aantrekken.