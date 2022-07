Russische tennisspelers Roebljov en Kasatkina overwegen om van nationaliteit te veranderen

Andrej Roebljov en Daria Kasatkina, 8e en 12e op de respectievelijke wereldranglijsten voor mannen en vrouwen, mogen als neutrale spelers deelnemen aan het tenniscircuit.



Russische en Wit-Russische spelers mochten dit jaar niet deelnemen aan Wimbledon als reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

"Het zou acceptabel zijn om van paspoort te veranderen", vertelde Roebljov in een interview met de Russische blogger Vitya Kravtsjenko op zijn YouTube-kanaal.



"Als we worden uitgesloten van alle toernooien en ik een sportcarrière wil voortzetten, dan zou die verandering van staatsburgerschap een van de opties zijn."

Roebljov was een van de eerste Russische atleten die zich uitsprak tegen de invasie van Oekraïne toen hij "No war please" op een camera schreef nadat hij in februari doorgestoten was naar de finale van de Dubai Tennis Championships.