Carl Hoefkens wil meteen prijs pakken: "Zie Supercup niet als een voorbereidingsmatch"

Hoefkens ontkent niet dat zijn officieel debuut als een eerste test aanvoelt. "Als nieuwe coach, is alles een eerste test. De eerste training, de eerste vriendenmatch, de eerste keer in de groep, ...", vervolgt de Club-coach. "Ik zie dit dus ook zeker als een eerste test. Maar als je nieuw bent, krijg je eigenlijk continu test na test."

"De Supercup is al een heel mooie kans, na de voorbereiding kan je meteen een prijs pakken. Het is de eerste wedstrijd die echt van tel is, daarin ligt de motivatie natuurlijk nog hoger dan in een vriendenmatch."

Charles De Ketelaere had het eventjes moeilijk

Charles De Ketelaere wordt al wekenlang gelinkt aan AC Milan, maar de Rode Duivel loopt nog altijd rond op het Brugse Basecamp. De transfer leek in de lucht te hangen toen De Ketelaere aan de kant bleef in de oefenpartij tegen FC Kopenhagen, maar tegen Utrecht was de spits opnieuw van de partij.

"Charles was met verschillende dingen bezig", bekent Hoefkens. "Op een bepaald moment werd het eventjes te veel voor hem. Mijn inschatting was toen dat het beter was om hem een momentje rust te gunnen."

"We spreken er heel open over met elkaar. Na de stage is Charles gewoon opnieuw aangesloten bij de groep, en tegen Utrecht heeft hij het in mijn ogen prima gedaan”, blikt Hoefkens tevreden terug.

Niet alleen CDK is nog van de partij, ook Noa Lang loopt nog rond aan het Jan Breydelstadion. En dat terwijl Ferran Jutgla en Cyle Larin blauw-zwart kwamen versterken. Veel aanvallende weelde dus voor hoofdcoach Carl Hoefkens.

"Dat is het allermooiste voor een coach, maar ook het allermoeilijkste. Ach, ik heb het liever zo. Op dit moment is dat mijn grootste probleem, maar op zich is dat natuurlijk totaal geen probleem. Ik ga spelers moeten ontgoochelen, maar het is interessant om te zien hoe ze daarmee om zullen gaan."

Voorlopig niks dan luxeproblemen dus voor de Brugse hoofdcoach.