Hein Vanhaezebrouck haalt belang Supercup onderuit: "Het is een vriendenmatch"

"De Supercup wordt in België niet serieus genomen, daar zijn verschillende bewijzen voor. Dat we spelen op niet-neutraal terrein, zorgt ervoor dat het geen écht officieel duel is. Ten tweede is het een vriendenmatch, want ik werd geschorst voor een wedstrijd, maar niet voor de vriendenmatchen en de Supercup. Begrijpen wie begrijpen kan."

En dat hij niet op neutraal terrein gespeeld wordt, maakt van de Supercup geen prijs, volgens Vanhaezebrouck. "Hij staat wel op mijn palmares, maar ik heb er niet om gevraagd. Het zou vooral een prestatie zijn van de bezoekende ploeg, die in moeilijke omstandigheden speelt. Voor de thuisploeg is dat net iets minder."

"Ik betreur het ergens wel, omdat het toch een mooie affiche is. Men zou de trofee opnieuw kunnen opwaarderen, maar daar is blijkbaar geen nood aan of geen neutraal veld voor."

Vanhaezebrouck hecht dus helemaal geen belang aan het duel met Club Brugge . "We zullen ons best doen", reageert hij cynisch. "Want we spelen voor een trofee en er is een "grote" viering achteraf."

Kums: "Het is prestige en het blijft een prijs"

Kapitein Sven Kums is het niet helemaal eens met zijn coach over het belang van de Supercup. "Ik denk dat het sowieso prestige is, maar het blijft een prijs."

"Na de Beker vorig jaar, willen we ook dit jaar een prijs pakken. De Supercup is een mooie test om te zien waar we staan. Fysiek staan we er goed voor. We hebben hard en veel getraind. Er zijn een paar geblesseerden, dat is niet ideaal. Maar we hebben ons kunnen meten met goede tegenstanders in de voorbereiding."



Dat Hein Vanhaezebrouck nog steeds aan het roer staat bij Gent, zorgt voor rust bij Kums. "Al denk ik niet dat er bij Brugge erg veel verandert, aangezien Carl Hoefkens al even in de staf zit. Ik vind het persoonlijk wel leuk dat we niet elk seizoen wisselen, dat zorgt voor automatismen."

Benieuwd of die automatismen Gent een voordeel opleveren tegen Club Brugge.