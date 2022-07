Aanwinst Jutgla wil hoge toppen scheren bij Club: "Ik denk dat we veel successen gaan halen"

De Supercup tussen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Gent is zondag het begin van een nieuw voetbalseizoen. "We willen opnieuw kampioen worden, als voor de beker gaan en een goed figuur slaan in Europa", klinkt het bij kersvers T1 Carl Hoefkens. Een ambitie die gedeeld wordt door aanwinst Ferran Jutgla.