Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Na een geweldige eerste Alpenrit ligt de Tour in een volledig andere plooi. Pogacar is het geel kwijt en Vingegaard is de nieuwe leider. Karl Vannieuwkerke blikte terug op de 11e etappe en werd bijgestaan van Sep Vanmarcke, Eline Berings en Jonas Heyerick. De uitzending gemist? Geen nood. U vindt de vaste rubrieken en de integrale uitzending hier terug.