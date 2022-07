Red Panthers-coach na nipt verlies tegen Oranje: "Trots overheerst, dit is nog maar het begin"

Bij het begin van de match moest de Nederlander toch even in de haren krabben. "De eerste 20 minuten dacht ik: "Oei, het is even een ander niveau." Toen speelde Nederland echt waanzinnig goed."



"We zeiden tegen elkaar dat ze dat niet zouden kunnen volhouden. Het was wel even schrikken, want dat was niet het niveau waarop we de laatste wedstrijden hoefden te spelen. Het tempo lag zoveel hoger."



"Je ziet daarna dat we in de wedstrijd komen en in de tweede helft misschien zelfs de betere kansen hebben gehad."



"Natuurlijk ben je teleurgesteld dat je de kwartfinale op het WK verliest, maar ik denk wel dat we trots mogen zijn over hoe we ons hier gepresenteerd hebben: niemand van de jonge meisjes en ook de meer ervaren speelsters heeft al voor 10.000 man gespeeld."



"In de tweede helft creëerden we kansen, toonden we hoe fit we zijn. We maken een mooie corner en zij beslissen met een beetje een ongelukkige goal de wedstrijd."



Dat deed even pijn bij de selectieheer. "Maar bij mij overheerst de trots. Als je ziet waar we vandaan komen en wat we het afgelopen jaar gedaan hebben."

"We kunnen nog veel beter en moeten nog een stap zetten richting Parijs 2024"

Ehren zag wat hij wilde zien van zijn team: mooi hockey en dat leverde een historisch resultaat op. "We hebben ons beste WK gespeeld. We wilden laten zien waartoe we in staat waren."



De coach kijkt ook al vooruit: "Ik denk dat we nog veel beter kunnen dat dit. Maar het tempo van Nederland in de eerste 20 minuten kan ook het tempo zijn van Nederland in Parijs 2024. Daarin moeten we nog wel een stap maken."



"We hebben een gat gedicht naar een heleboel andere landen. Ik durf te beweren dat we echt in de top 6 van de wereld mee gaan doen. Maar als Nederland een tandje bijschakelt, moeten we mee kunnen."



"We gaan nu vakantie vieren, daarna maken we plannen om nog beter te worden."



