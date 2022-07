Welke ambities heeft Tom Pidcock (7e) in deze Tour? En waarom doet hij extra knoflook in zijn pasta?

Met Geraint Thomas (3e) en Adam Yates (4e) zo hoog in het klassement valt de knappe 7e plaats van Tom Pidcock voorlopig wat tussen de plooien. Omdat hij 2e staat na Tadej Pogacar in het jongerenklassement valt hij met zijn witte trui nochtans voldoende op.

"Ik ben vrij gelukkig momenteel, al was dat na gisteren wat minder (hij werd pas 10e op een aankomst die hem had moeten liggen, red)."

Pidcock weet nog niet of hij in de zware bergritten zijn klassement wil verdedigen. "Ik ben met hoge verwachtingen naar hier gekomen, maar ik ben hier ook om te leren en groeien in mijn eerste Tour."

"Ik zou toch graag ook wat impact hebben in de bergen, maar misschien eerder in de derde week. Het doel was eigenlijk om een rit te proberen winnen en een trui te dragen. Dat laatste is me alvast gelukt."