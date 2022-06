3 vaststellingen van Bavo en Bert in de Tour: "Zelfs de renners kregen kippenvel"

Vaststelling 1: Kippenvel, ook voor de renners

Bert De Backer: "Woensdag hebben we de Deense hoofdstad verkend met heel veel volk erbij. Wat opviel tijdens de ploegenpresentatie: de Denen hebben veel zin in de Tour. Tiesj Benoot wist me te vertellen dat het ook voor de renners een enorm kippenvelmoment was. Een top beleving."

Vaststelling 2: Nieuwe kleuren zijn trending

Bert De Backer: "We hebben gisteren alle renners van dichtbij gezien. Opvallend is dat er veel nieuwe shirts zijn voor de Tour. Dat was in het verleden anders. Vroeger had je alleen ONCE dat van kleur veranderde, nu waren er 6 teams met een andere trui. Die van EF vind ik wel de mooiste, maar niet om elke dag te dragen."