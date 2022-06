Ineos Grenadiers gaat voor eerste geel met Ganna, ook Pidcock en Yates naar Tour

Voor Ganna wordt het de eerste Tour. En met een tijdrit van 13,2 km lijkt hij vrijdag meteen de belangrijkste kandidaat voor het eerste geel.

In de Dauphiné won de Italiaan alvast het duel tegen de klok met Wout van Aert (zij het maar met 2 seconden). Dat was toen wel een tijdrit van bijna 32 km.



Ook van de partij: Tom Pidcock. Net als Ganna debuteert de Brit in de Tour, het wordt de 2e grote ronde voor de 22-jarige alleskunner na de Vuelta vorig jaar.



Dylan van Baarle was lang op zoek naar zijn voorjaarsvorm, maar krijgt ook het vertrouwen van de ploegleiding.



Hoe de kopmanrollen tussen Yates, Dani Martinez en Geraint Thomas, de winnaar van Zwitserland, verdeeld worden, zal nog moeten blijken.

Thomas won de Tour in 2018, Yates verdween uit Zwitserland met corona en Martinez gaf er geen verpletterende indruk.