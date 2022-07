Meesseman in Sport/vrouw: "Prestaties van mijn mama hebben me geprikkeld om beter te worden dan zij"

Olympisch goud of een wereldtitel? Of het nu op een voetbalveld, atletiekpiste, gymzaal of basketbalveld is, de Belgische topatletes doen de jeugd dromen.

"Op het moment dat Nina goud pakte, dacht ik bij mezelf: dit wil ik ook", vertelt een jonge gymnaste in Sport/Vrouw. De nationale doelvrouw inspireert dan weer een jonge keepster. "Als ik later op pensioen ben, mag jij mijn plaats innemen."

Voor Belgian Cat Emma Meeseman was haar moeder, die in de jaren 80 op het hoogste niveau speelde in België, haar grote voorbeeld.

"Ik heb haar nooit echt actief bezig geweten met basketbal. Maar het feit dat mensen mij zeiden dat ze speelster van het jaar was en zulke mooie prestaties heeft neergezet, heeft me wel geprikkeld om beter te willen worden dan mijn mama", vertelt Meesseman.