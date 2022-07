Elke Vanhoof rijdt in haar eigen Dessel het EK BMX: "Leg mezelf geen druk op, al blij dat ik erbij ben"

Vanhoof stond de laatste maanden aan de kant met een elleboogblessure, maar ze popelt toch om aan het EK in eigen land te beginnen. "Ik vind het geweldig dat alles nu juist in zijn plooien valt en dat ik in eigen dorp het EK kan afwerken."

"Mijn elleboog is zo goed als volledig in orde. De laatste drie weken heb ik volledig kunnen trainen, maar jammer genoeg had ik vorige week ook corona. De voorbereiding was dus totaal niet ideaal, maar ik ben blij dat ik er opnieuw bij ben en op mijn fiets kan zitten."

Het EK vindt plaats in Dessel, de woonplaats van Vanhoof. Is dat een voordeel? "Alle dagen dat ik kon trainen, heb ik op het parcours doorgebracht. Ik heb er ook een sleutel van, dat maakt het extra speciaal."

"Wedstrijden heb ik al een tijdje niet meer gereden en dus is het moeilijk om in te schatten waar ik sta. De favorieten hebben natuurlijk al een heel seizoen achter de rug, maar ik heb er wel een goed gevoel bij."

"Fysiek en technisch is het goed genoeg en als alles meezit kan ik voor het podium gaan. Maar ik wil mezelf geen druk opleggen. Ik mag al blij zijn dat ik erbij ben."

Vanhoof werd in 2015 al eens Europees kampioen.