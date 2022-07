Burgemeester Binche: "Met Vlaanderen als voorbeeld meer Walen op fiets krijgen"

Binche is vandaag de wielerhoofdstad van België. De Waalse carnavalsstad richt voor de 2e keer in 4 jaar een start van een Tourrit in. Hoe en waarom, dat vertelt burgemeester Laurent Devin in De Ochtend. Hij verwacht straks 70.000 mensen in zijn stad. "Die komen best met de trein", is zijn advies.

Binche en zijn burgervader is na weken en maanden van voorbereiding klaar om het Tour-circus te ontvangen. Er zijn heel wat redenen waarom Devin - zelf een fiets- en wielerliefhebber - de Tour naar Binche heeft gehaald.



"We willen ten eerste de boodschap van elke dag te fietsen uitdragen. Voorts maakt dit deel uit van een 10-jarenplan. We zijn al een paar keer startplaats geweest van de Waalse Pijl en in 2024, 2025, 2029 en 2030 zijn er Belgische kampioenschappen. De Ronde van Frankrijk dan kunnen organiseren is heel belangrijk." Devin wil van Binche een wielerstad maken. "Als ik ga fietsen, ga ik naar Geraardsbergen, Oudenaarde en Gent. Wij hopen dat Vlamingen nu ook naar Binche komen om te fietsen. We hebben daarvoor parcours aangelegd."



"We moeten in Wallonië meer doen om fietsen populair te maken. Als ik naar Vlaanderen ga, zien we iedere dag fietsers met plezier rondrijden. Dat willen we hier ook doen. Vlaanderen is een voorbeeld." Devin wil meer Walen en inwoners van zijn stad op de fiets. "Dat is een doel."



We willen meer Walen op de fiets. Dat is het doel. Burgemeester Laurent Devin

Devin geeft zelf het goede voorbeeld. "Ik reed dit jaar al 3.000 km. Vorig weekend fietste ik van De Panne naar Knokke en we deden ook de routes van de Tour."



De Tour een 2e keer in 4 jaar ontvangen in zijn stad: hoe kreeg hij dat voor elkaar? "Door hard en professioneel te werken. Als je de Tour al 1 keer krijgt, is dat een droom. Als Tour-baas Christian Prudhomme je dan belt om te zeggen dat de Tour nog eens zal langskomen, dan is dat de graal."



"De Tour is de graal van het wielrennen. Omdat we goed en professioneel gewerkt hebben, komen ze terug."



Er is nog plaats op het volksfeest vandaag. "Ik nodig onze vrienden uit Vlaanderen uit om met de trein te komen. Dan zal je hartelijk verwelkomd worden in het centrum van Binche. We hebben een krant gemaakt in het Frans, Nederlands en Engels."



