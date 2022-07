POLL: meerderheid is voor kasseien in Tour, Nys is het eens: "Onderdeel van wielersport"

De Cauwer: "Voor de start was niemand tegen"

José De Cauwer sluit zich aan bij de meerderheid van de Sporza-surfers die vindt dat een kasseienrit zijn plaats heeft in de Ronde van Frankrijk. "We wisten voor de start van de Tour dat er kasseien kwamen. Niemand was daar toen tegen", klinkt het nuchter.

"Elk jaar hoeft niet, maar voor mij mag er om de 2 à 3 jaar een kasseienrit in de Tour zitten. Ze zijn ook niet op de kasseien lek gereden of gevallen."

"Er was ook één iemand die er met de vingers in de neus tussendoor reed: Tadej Pogacar. Ik weet niet of het nu makkelijker wordt voor Pogacar, want we krijgen nu een ander soort wedstrijd. Roglic staat op achterstand en zou dus iets moeten doen."

"Bij Jumbo-Visma hebben ze het tactisch vernuft en moeten ze nu meer open gaan koersen. Ze kunnen eigenlijk Vingegaard op het wiel van Pogacar zetten en Roglic laten doen. Roglic kan samen met O’Connor en de anderen die achterop geraakt zijn een koers in de koers gaan rijden."