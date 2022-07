Jumbo-Visma heeft dubieuze Roubaix-fiets vervangen: "Geleerd uit onze fouten"

Het was een opvallend beeld tijdens Parijs-Roubaix: de wielen van de kopmannen van Jumbo-Visma die als een blaadje papier plooiden op de kasseien. Een nachtmerrie die in de kasseirit tijdens de Tour absoluut vermeden moet worden.



"We hebben geleerd van die Roubaix", zegt ploegleider Frans Maassen. "We hebben de goeie dingen eruit gehaald en de slechte dingen weggelaten."

Mocht het dan toch nog misgaan, dan heeft Jumbo-Visma een hele batterij personeel om brandjes te blussen. "We hebben een volledige extra ploeg ingehuurd, met allemaal mensen die normaal gezien thuis zouden zitten."



"Vanuit Gent zijn ze vanochtend vertrokken. Ze staan nu al klaar op hun posten. Je ziet dat we heel wat mankracht in deze koers gestoken hebben."