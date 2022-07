Bradley Wiggins: "Oh, sorry! Het is moeilijk om niet te vloeken als ik het over Van Aert heb"

Ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins had tijdens zijn carrière al het hart op de tong en dat is in zijn tweede carrière als "man op de motor" niet anders. Wanneer hij Wout van Aert groet, kan hij zich even niet bedwingen.

"Wout ziet er schitterend uit in zijn gele trui. De klasse druipt ervan af. 'Goeiemorgen, Wout! Je ziet er f***ing... Oh, sorry, ik vloekte bijna live. Maar je ziet er stijlvol uit!'"

Waarna Wiggins zijn vloek verklaarde door te zeggen "dat het moeilijk is om zijn gevoelens over Wout te vertolken zonder te vloeken".