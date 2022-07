De Tourmanager-ploeg van Rune Herregodts: "Philipsen kan ook de halve sprintkansen benutten"

Rune Herregodts won in zijn jonge wielercarrière al de Ronde van Drenthe en een etappe in de Ruta del Sol, maar laat zich ook naast de fiets niet onbetuigd. Het afgelopen voorjaar paste hij voor de Sporza Wielermanager, maar nu doet hij opnieuw mee.

"In het voorjaar was ik begonnen met een ploeg samen te stellen, maar ik kwam niet tot een team waar ik tevreden van was, dus had ik het snel opgegeven. Nu is het me wel bijna gelukt."

"Ik ben nog een beetje aan het schuiven. Ik moet nog twee renners vinden, waaronder nog iemand van drie miljoen."

Vermoedelijk wordt dat drie miljoentje iemand van Israel-Premier Tech. "Bij de goedkope renners moet je zoeken naar renners die toch eens hun eigen kans mogen gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan Hugo Houle of Krists Neilands", zegt Herregodts.