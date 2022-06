Dit is de Tourmanager-ploeg van Thomas De Backer, winnaar van de editie 2021

Ook al won hij vorig jaar, toch noemt Thomas zichzelf niet graag dé expert: "Ik stel mijn ploeg samen op een mix van kennis, buikgevoel en gunfactor. Niet té veel nadenken is mijn boodschap. Meestal is je eerste gevoel het juiste gevoel."



Thomas heeft wel een tactiek. Zo kijkt hij in de eerste plaats naar klassementsmannen om zijn ploeg mee te vullen. Sprinters laat hij achterwege.

"Ik kijk naar renners die me aanspreken en die me de meeste zekerheid bieden. Zonder Tadej Pogacar beginnen is bijvoorbeeld niet zo slim. Dan mag je al van geluk spreken dat je nog wint."





"Ik kijk niet naar sprinters. Die leveren niet veel punten op. Klassementsmannen doen dat dan weer wel, en zeker naar het einde van de Tour. Weet dat er ook 3 truien zijn voor goede klimmers: geel, de bollen en de witte trui. Daarbij denk ik naast Pogacar ook aan mannen als Vingegaard (Jumbo-Visma) en Martinez (Ineos)."

"Sprinters leveren je relatief weinig punten op. Die winnen misschien 2 of 3 etappes, maar over 3 weken gespreid is hun score niet zo hoog in vergelijking met klimmers die top 10 halen in klimetappes."



Voor de groene trui kijkt Thomas naar Wout van Aert. Hij is een certitude. "Hij kan ook in sprintritten en tijdritten winnen en zal zeker de Tour uitrijden. Dat is de reden waarom ik Mathieu van der Poel niet koos, die heeft toch minder ervaring in koersen van 3 weken."

"Anderzijds is ook Mohoric een man waar ik veel van verwacht. De Sloveen won vorig jaar 2 ritten en heeft een sterke ploeg rond hem. Een renner die zeker zal opleveren.

"Andere renners als Van der Hoorn, Durbridge, Gallopin en Gradek zijn eerder een gok. Mannen waarvan ik hoop dat ze zich tonen."