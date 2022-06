Cross- of zomerbiatlon: "Wie stopt er nu tijdens het lopen om te schieten!?"

Nele Vermeulen is onze beste cross biatlete. Cross wat? Cross biatlon, ook zomerbiatlon genoemd, is een combinatie van hardlopen (in een veld) en karabijnschieten. Net zoals bij de winterbiatlon waar men het schieten combineert met langlaufen. De sport is, zeker in Vlaanderen, nog niet zo bekend.

Nele Vermeulen heeft al heel veel sporten beoefend, maar heeft zich pas sinds vorig jaar echt toegelegd op de cross biatlon. Dat liep al snel behoorlijk goed. Ze staat in ons land ondertussen in bijna alle klassementen aan de leiding en praat er met heel veel enthousiasme over. " De combinatie maakt het gewoon heel leuk en uitdagend." zegt Vermeulen.

Eigen tuin om te trainen.

Vermeulen heeft in haar eigen tuin trainingsfaciliteiten aangelegd om beter te schieten. "Ik twijfelde eerst om het materiaal aan te kopen, maar heb het toch gedaan. Anders moest ik naar Luik of nog verder om deftig te kunnen trainen." "Ik had voor mijn eerste wedstrijd nog geen karabijn vastgehad, dus ik moest veel oefenen. Voor het lopen was er geen aanpassing nodig", knipoogt Vermeulen, "want dat doe ik al jaren en steeds vaker. Lopen is een tweede natuur geworden, een echte passie."

Nele Vermeulen deed voordien aan duatlon en moest vooral gewoon worden aan het schieten en alles wat daar bij komt kijken: hartslag onder controle krijgen en extreme concentratie. "Wie gaat er nu, tijdens het lopen, stoppen om te schieten en dan verder te lopen? Ik vond dat eigenlijk een beetje raar." "In het duatlon verlang je tijdens het lopen al naar je fiets om wat te kunnen recupereren. Ik ben er met een klein hartje aan begonnen. In de cross biatlon moet je al na twee en een halve kilometer stoppen en schieten." "In totaal lopen we 2 of 4 rondjes en tussendoor moeten we schieten. Bij iedere misser heb je een strafronde aan je been en verlies je natuurlijk veel tijd. Maar het is heel leuk."

Ik ben er met een klein hartje aan begonnen.

Sport is vooral in Wallonië populair.

In Vlaanderen heeft Nele Vermeulen nauwelijks tegenstand. In Wallonië daarentegen zijn er wel 10 goeie atletes die mekaar waard zijn, maar met een respectievelijk eerste, tweede, derde en vierde plaats voert Vermeulen het klassement ook in Wallonië nog steeds aan.

Nele Vermeulen is een bezige bij. Ze is 36, getrouwd, en mama van 3 kinderen. Ze werkt als logopediste en tussendoor neemt ze de tijd voor cross biatlon. "Een dag zonder sport is een dag niet geleefd", zegt Vermeulen al lachend. "Kogelstoten, speerwerpen en sprintnummers zijn haar eerste liefde. Langere afstanden zijn er pas met de leeftijd bijgekomen en nu kan ik niet meer zonder." "Ik heb al wat triatlons en duatlons achter de rug. Ik ben zelfs naar het EK in Roemenië geweest, de Powerman in Duitsland afgewerkt, ..."