Sporza zet deze zomer extra in op vrouwensport en sporten met kleiner draagvlak: "Mensen enthousiasmeren"

"We willen mensen verliefd laten worden op het vrouwenvoetbal, dat qua populariteit nog niet zo ver staat als bij de mannen. De Flames hebben daar deze zomer een cruciale rol in. En daar zijn ze zich van bewust."

"Van het EK voetbal voor vrouwen zenden we alles uit en dat doen we met een reden", zegt Aster Nzeyimana.

Extra aandacht geven we deze zomer aan de sporten met een kleiner draagvlak tijdens de European Championships. Ook op de vrouwensporten zet Sporza extra in met topevenementen zoals het EK voetbal voor vrouwen, de eerste Tour voor vrouwen, het WK basketbal voor vrouwen en het WK volleybal voor vrouwen.

Geen Olympische Spelen en geen EK of WK voetbal met de Rode Duivels deze zomer. Toch schotelen we de sportvolgers de komende maanden een bomvol programma voor.

Ook Vive le Vélo tijdens Tour voor vrouwen: "Logica zelve"

Karl Vannieuwkerke zoomt met Vive le Vélo ook een week lang in op de eerste Tour de France voor vrouwen.

"Ik zou niet naar de Ronde van Frankrijk voor mannen zijn vertrokken, mochten we de Tour voor vrouwen er niet hebben aan gebreid", zegt Vannieuwkerke.

"De Tour voor vrouwen is niet zomaar een aanhangsel, het is een eigen Tour Féminin. Een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de sport in het algemeen."

Dat betekent dat Vive le Vélo deze zomer een maand lang te zien zal zijn, van 1 tot en met 31 juli.

"Ik vind het de logica zelve dat we van de mannen in Parijs doorgaan naar de Vogezen en La Planche des Belles Filles om de vrouwen erbij te nemen", voegt Vannieuwkerke er nog aan toe.